Lavrov ve Tillerson, Suriye'yi görüştü

21 Ocak 2018

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson, Suriye’nin kuzeyinde istikrarı ilgilendiren konular ve Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi’ni değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov'un Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinde kuzeyindeki istikrar dahil olmak üzere Suriye'deki genel durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Ay sonunda Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin istişarelere devam eden iki bakanın, diğer bazı uluslararası konuları da ele aldıkları kaydedildi.

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Kaynak: AA