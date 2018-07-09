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LG'den 13.5 milyar dolar ciro

LG, 2018’in ikinci çeyreğinde 13,5 milyar dolar ciro elde etti.

LG'den 13.5 milyar dolar ciro
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LG Electronics Inc. (LG) bugün, 2018 yılının ikinci çeyreği için ön kazanç sonuçlarını açıkladı.

Şirket, 2018’in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3’ün üzerinde bir artışla yaklaşık 13.5 milyar dolar ciro elde ettiğini duyurdu. LG’nin ikinci çeyrekte gerçekleşen işletme karı ise geçen yıla göre yüzde 18,5 artarak 700 milyon dolar oldu.

LG, yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği yaklaşık 27 milyar dolar satış ve 1.7 milyar doların üstünde işletme karı ile ilk altı aydaki en yüksek karını elde eti.

Bu rakamlar, LG’nin nihai kazanç sonuçları öncesinde yatırımcılara hizmet olarak verilen K-IFRS'ye dayalı geçici konsolide kazançlardır. Her bölümle ilgili ayrıntılı veriler yakın zamanda açıklanacaktır.

Kaynak: AA

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