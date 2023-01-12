Libya Başbakanı Dibeybe, CIA Direktörü Burns ile görüştü

Libya Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Dibeybe'nin, başkent Trablus'taki makamında CIA Direktörü Burns ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmeye Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Muhammed Halife el-Aib ile ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı'nın katıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer veridi:

"Burns, görüşme sırasında iki ülke arasında ekonomi ve güvenlik işbirliğinin gelişmesi gerektiğini teyit etti. Burns ayrıca, son dönemde Libya'da görülen istikrar ve kalkınmayı takdir etti."

Açıklamada sözlerine yer verilen Başbakan Dibeybe de "Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin hedefi, Libya'yı istikrara kavuşturmak ve seçimlerin gerçekleşmesi için uluslararası alanda destek bulmaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arap basınında yer alan haberlerde, CIA Direktörü Burns'ün Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde Halife Hafter ile de bir araya geldiği aktarıldı.

ABD'de Başkan Joe Biden'ın yönetime geldiği günden bu yana ilk kez ABD'li üst düzey bir yetkilinin Libya'yı ziyaret ettiğine dikkati çekilen haberlerde, Burns'ün Libya'ya ziyaret sebebine ilişkin ise bilgi verilmedi.