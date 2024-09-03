Libya'daki Merkez Bankası krizinin çözülmesi için BM'den yeni adım

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, UNSMIL'nin, Trablus'taki genel merkezinde ülkenin doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi (DYK) temsilcileri ile Başkanlık Konseyi temsilcileri arasında ayrı ayrı görüşmelere ev sahipliği yaptığı belirtildi.

TM ve DYK temsilcilerinin, oturum sonunda üzerinde mutabakata varılan hususların istişare için TM ve DYK'ye sunulması konusunda mutabakata vardığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın nihai olarak imzalanması amacıyla istişarelerin bugün tamamlanacağına işaret edildi.

Libya Başkanlık Konseyi'nin kararına tepki

Başkanlık Konseyi, 22 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, Libya Merkez Bankası'na yeni başkan seçilmesi ve yeni yönetim kurulu oluşturulmasına ilişkin kararın yürürlüğe konmasına oy birliğiyle karar verildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, kararın ülkede mali ve ekonomik istikrarın sağlanması, Merkez Bankası'nın görevlerini verimli ve etkili bir şekilde yerine getirmesi ve finansal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için alındığına işaret edilmişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi ise 19 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada, Libya Başkanlık Konseyi'nin aldığı kararı reddettiğini duyurmuştu. Libya Merkez Bankası Başkanlığı'nı 2011'den bu yana Sıddık el-Kebir yürütüyordu. Libya Merkez Bankası, kısa süre önce Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in kaçırılması sebebiyle tüm işlemlerini askıya aldığını duyurmuştu.