Limak Enerji'den Hatay'da GES projesi
Limak Enerji, Hatay'da güneş enerji santrali (GES) kurmak için GE Vernova ve İnojen Enerji ile tedarik, kurulum ve devreye alma anlaşması imzaladı.
Limak Enerji'nin açıklamasına göre inşaat aşamasında bölgede yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak projenin gelecek yıl aralık ayında tamamlanması ve tesisin toplam kurulu gücünün en yüksek üretim anında 140 MW olması planlanıyor.
Mevcut durumda 1,321 MW yenilenebilir enerji portföyüne sahip Limak Enerji son 1.5 yılda yaklaşık 5 milyon ton karbon emisyon azaltımı elde etti.
Erzin GES projesinin devreye alınmasıyla da yılda 175,000 ton ilave karbon emisyonu azaltılması planlanıyor.