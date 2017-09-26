Londra'da bomba paniği
Londra metrosunda alev alan mobil şarj cihazı kısa süreli paniğe neden oldu. Polis olayın şüpheli olmadığını bildirdi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da metrodaki bir yolcunun mobil şarj cihazı alev aldı. Tower Hill istasyonunda meydana gelen olay kısa süreli paniğe neden oldu.
Konuya ilişkin açıklama yapan polis, olayın şüpheli olmadığını söyledi.
Kentte, 15 Eylül sabahı Parsons Green istasyonunda metro vagonuna konulan el yapımı patlayıcı infilak etmiş, olayda 30 kişi yaralanmıştı.