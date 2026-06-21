Los Angeles günlerdir alev alev: Acil durum ilan edildi

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ABD'nin California eyaleti Valisi Gavin Newsom, Los Angeles'ta gıda deposunda günlerdir süren yangınla ilgili "acil durum" ilan edildiğini duyurdu.

X hesabından açıklama yapan Newsom, 17 Haziran'da başlayan yangınla mücadelenin sürdüğünü belirtirken, California Valiliği de yangınla mücadele kapsamında 5,5 milyon N95 maskesi, endüstriyel hava filtreleri ve su gibi acil durum eşyasının hazırlanacağını bildirdi.

"Dışarı çıkmayın" uyarısı

Açıklamada, yangın nedeniyle bölgede ciddi duman salınımı olduğu ve bunun hava kalitesini etkilediği kaydedilerek bölge sakinlerine uyarılara uymaları ve dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.

NBC News'ün haberine göre, Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ile Los Angeles İtfaiye Departmanı Şefi Jaime Moore, yaptıkları açıklamada depodaki 39 milyon kilogramı aşkın gıdanın çürüyerek biyolojik tehlikeye yol açmasından endişe duyduklarını belirtti.