Lübnan ve Kuveyt arasında 'tahıl silosu' gerginliği

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam'ın "Beyrut tahıl silosunu yeniden inşa etme vaadini hatırlatması"na tepki gösterdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnanlı Bakan Selam'ın açıklamalarının, "Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve 1969'da Arap Ekonomik Kalkınma Kuveyt Fonu tarafından inşa edilen limandaki buğday silosunun da yıkıldığı trajik Beyrut Limanı patlamasının 3. yılına denk gelmesinin manidar olduğu" kaydedildi.

Lübnanlı Bakan'ın anayasal ve tamamen kurumsal olan Kuveyt'teki karar alma mekanizmasını anlamada yetersiz kaldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu tavrın siyasi ilkelerle örtüşmediği aktarıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, ülkesinin kardeş ve dost ülkeleri destekleme konusunda dolu bir tarihi olduğunu ancak iç işlerine ve karar alma mekanizmasına yönelik hiçbir müdahaleye izin vermeyeceklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Sabah, Lübnanlı Bakan'ın söz konusu açıklamasını geri çekmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati de yaşanan gerginliğe dair açıklama yaptı.

Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Mikati, Lübnan'ın hiçbir ülkenin iç işlerine karışılmaması ilkesine bağlı olduğunu vurguladı.

Lübnan'dan vaat hatırlatması

Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, 4 Ağustos'ta bir Rus haber ajansına verdiği demeçte, Eylül 2020'de hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın liman patlamasında yıkılan tahıl silosunun imarına yönelik başlattığı girişim ve vaatlerini hatırlatmıştı.

Selam, Lübnan Dışişleri Bakanlığı üzerinden üç hafta önce Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a önceki Emir'in başlattığı girişimi tamamlaması için bir mesaj gönderdiğini, bu talebi sadece Lübnan devleti değil Lübnan halkı adına da yaptığını söylemişti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

235 kişinin ölümüne yol açmıştı

Patlama 235'ten fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Patlama nedeniyle 300 bin kişinin de yerinden olduğu belirtilmişti.

Can kaybının yanı sıra ülkenin gıda güvenliği için kritik öneme ve toplamda 120 bin ton tahıl depolama kapasitesine sahip Beyrut Silosu'da tamamen yıkılmıştı.

Dönemin Kuveyt Büyükelçisi Abdullah el-Kenani, 28 Ağustos 2020'de yaptığı açıklamada, kardeş Lübnan için stratejik buğday depolamasını sağlayan silonun yeniden inşa edileceğini ve bu vesileyle Lübnan'a en iyi yardımın sağlanacağını belirtmişti.