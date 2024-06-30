Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa'da aşırı sağ ittifakı kurulduğunu açıkladı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) lideri Herbert Kickl ve Çekya'nın eski başbakanı ve ANO 2011'in genel başkanı Andrej Babis ile birlikte Pazar sabahı yeni bir aşırı sağcı ittifakın kuruluşu için Viyana'da, "Vatansever Manifesto" adındaki metni imzaladı.

EuroNews'te yer alan habere göre, FPÖ'nün sosyal medya hesapları için değerlendirmede bulunan Macaristan Başbakanı, oluşturdukları yeni ittifakın Avrupa Parlamentosu'ndaki aşırı sağcı partiler için çatı konumunda olacağını söyledi.

FPÖ'nün genel başkanı Herbert Kickl ise, üç ülkeden siyasetçinin katılımıyla kurulan yeni ittifak için, "Bu tarihi bir gün. Avrupa yeni bir döneme girdi. Metinde de yer aldığı gibi bu ittifak 'vatanseverlik' üzerine inşa edildi. Amacımız Avrupa'ya daha iyi bir gelecek sağlamak" dedi.

Bu girişimden sadece bir gün önce Macaristan'da yayın yapan Magyar Nemzet gazetesi, Viktor Orban'ın "İhanet ve yeniden dizayn" başlıklı makalesini paylaştı.

Makalede Avrupa Halk Partisi'ni, sosyalistleri ve liberalleri Ukrayna'ya yaptıkları yardımlardan ötürü "savaş yanlısı olmakla" itham eden Orban, "Hayatımızın manası olan Hristiyanlık medeniyeti yok oluyor. Avrupa büyük bir gerilemenin içerisinde. Avrupa krizde. Terörizmin sürekli tehdidi, kamu güvenliğinin azalması; barış, düzen ve istikrar yerine savaş, göç ve kriz kavramlarının benimsenmesinden ötürü buharlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da sağcı partiler arasında işbirliği kurmaya sıcak baktığını bu makalede kaleme alan Orban, 'savaş yanlısı' dediği bürokratların izlemiş olduğu politikalar nedeniyle "Avrupa'daki işletmelerin felç olduğunu, enflasyonun yükseldiğini, vatandaşın zor duruma düştüğünü" yazdı.

"Avrupalı seçmenlerin iradesine sahip çıkacaklarını" söyleyen Macaristan Başbakanı, "Eğer her şey yolunda giderse, vatanseverler, Tanrı'nın yardımıyla 2024'ün sonuna kadar çoğunluğu elde edecek" dedi.

Macaristan, eski ABD başkanı Donald Trump'ın ünlü seçim kampanyası sloganını benimseyerek 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını "Avrupa'yı yeniden harika yap" sloganıyla yürütecek.

Macaristan'ın AB Bakanı Janos Boka, 18 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, "Sloganımız aktif ve uygulamalı bir başkanlık, birlikteyken ayrı olduğumuzdan daha güçlü olduğumuz ve hep birlikte olduğumuz gibi kalabileceğimiz beklentisi anlamına geliyor" diye konuştu.

Pek çok AB ülkesi Budapeşte'nin AB başkanlığını üstlenmesiyle ilgili endişeli.

Geçtiğimiz yıl Avrupa Parlamentosu (AP), Macaristan'ın "gerileyen" demokratik değerleri konusunda bağlayıcı olmayan bir kararı kabul etti.

Ukrayna'yı işgal etmesine rağmen Moskova'nın AB'deki en yakın müttefiki Orban, Kiev'e silah sağlamayı reddetti ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sertçe eleştirdi.

Macaristan daha önce, Orban'ın iktidara gelmesinden sonra 2011'de AB başkanlığını üstlenmişti.