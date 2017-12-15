Macron: Almanya ile Euro Bölgesi için yol haritası belirlemek istiyoruz

15 Aralık 2017

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, Euro Bölgesi'nde yürürlüğe geçirilmesi planlanan reformlar konusunda Almanya ile ilerleme sağlamak istediklerini söyledi. Fransa lideri, Almanya'da bir hükümet kurulur kurulmaz, mart ayına kadar Almanya ile bu alanda bir yol haritası oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Macron, "Güçlü ve istikrarlı bir Almanya, Avrupa'nın ilerlemesini isteyen herkesin çıkarınadır" dedi.

Merkel ise, Avrupa'da bir bankacılık birliği oluşturulması planlarına değinerek, AB maliye bakanlarının bu konuda görüşmeler yürüteceklerini ifade etti.

Almanya'daki genel seçimler sonrası koalisyon görüşmelerinin başarısız olması, ülkede siyasi krize yol açmıştı. Seçimlerde aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle muhalefette kalma kararı alan Sosyal Demokratların yeni koalisyon görüşmelerine yeşil ışık yakması ise, ülkede siyasi krizden çıkış için umut yaratmıştı.

Merkel yeniden koalisyon arayışında

Kaynak: Reuters