Macron diplomasiyi devreye soktu: Hürmüz için uluslararası plan

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, Fransız LCI kanalına yaptığı açıklamalarda, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirdi.

"Bugün son derece kırılgan bir ateşkes var. Barışa giden yolu açmak için bu ateşkes gerçeğe dönüşmeli" ifadelerini kullanan Vautrin, Lübnan'daki dramatik durumun kendilerini son derece endişelendirdiğini dile getirdi.

Vautrin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bölgedeki aktörlerin tamamıyla iletişim halinde olduğunu belirterek, bu süreçte kendisinin de Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ettiğini ifade etti.

"Kesinlikle vazgeçilmez bir nokta"

Bölgede diplomasiyle bir çözüme varılabileceğine işaret eden Vautrin, "Hürmüz (Boğazı), dünya ticaretinin yüzde 20'sine tekabül ediyor. Önemli bir mesele. Seyrüsefer özgürlüğü, savunabilmemiz gereken kesinlikle vazgeçilmez bir nokta" diye konuştu.

Vautrin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk gününden bu yana Macron'un seyrüsefer özgürlüğünün önemli olduğunu ve buna somut çözümler getirmek için diplomasi yolunun tercih edilmesi gerektiğini söylediğini aktardı. Ayrıca Vautrin, bu konudaki diplomatik müzakerelerin ilgili tüm ülkelerle birlikte yapılması gerektiğini vurguladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer konusuyla ilgili Vautrin, "Fransa'nın girişimiyle bir planlama var. Gerekirse gemilerin boğaza refakat edilerek girebilmesi için kapasitelere nasıl sahip olabileceğimize bakmak için yaklaşık 20 ülke bu planlama üzerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.