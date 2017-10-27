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Macron'dan 21 büyük fona çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 21 büyük fonu ülkeye yatırım yapmaya çağırdı.

Macron'dan 21 büyük fona çağrı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünyanın önde gelen 21 yatırım fonunun liderleri ile Elysee Sarayı'nda Çarşamba günü akşam yemeğinde bir araya geldi ve Fransa'ya yatırım yapmaya çağırdı.

Yemeğe ilişkin bilgi veren yetkililer, fon yöneticierinin Macron'a Fransa'daki reform çabalarından etkilendiklerini ve bunun sonucu olarak milyarlarca dolar büyüklüğünde yatırım yapabileceklerini ifade ettiklerini söyledi.

Toplantıya katılan fon yöneticileri arasında BlackRock CEO'su Larry Fink de yer aldı. 

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