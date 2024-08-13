Macron'un partisi Rönesans'tan siyasi gruplara: Meclis'te yeni bir yol bulalım

Attal'ın imzası bulunan mektupta, kamu hesaplarının düzenlenmesi, ekonomik egemenliğin güçlendirilmesi, laiklik ve cumhuriyet değerlerinin savunulması, devlet kurumlarının yenilenmesi, Fransızların alım gücünün artırılması, barınma, çevre, güvenlik gibi konular öne çıkarıldı. 'Anlaşmazlıkların' bir kenara bırakılması gerektiği vurgulanan mektupta, Rönesans Partisi'nin bu 'öncelikli' konular üzerinde fikir alışverişine hazır olduğu belirtildi.

Mektup gönderilen isimler arasında meclisteki Sosyalistler ve bağlantılılar grubu lideri Boris Vallaud, Liot grubu lideri Stephane Lenormand, Sosyal ve Çevreci grup lideri Cyrielle Chatelain, Cumhuriyetçi Demokrat Sol lideri Andre Chassaigne, Cumhuriyetçi sağ grubunun lideri Lauren Wauquiez yer aldı.

Fransa'da ilk turu 30 Haziran’da, ikinci turu 7 Temmuz’da yapılan erken genel seçimlerde solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı mecliste en fazla sandalyeyi elde etmiş ancak hiçbir parti veya ittifak salt çoğunluğa ulaşamamıştı. Macron, Attal'ın seçimin ardından sunduğu istifasını reddetmiş ve istikrar sağlanana kadar görevde kalmasını istemişti. Macron, yeni hükümet için ağustos ortasını işaret etmişti.