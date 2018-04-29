May, Macron ve Merkel İran'ı görüştü

29 Nisan 2018

İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda İran ile yapılan nükleer anlaşmayı görüştü.

Başbakanlık ofisi “10 Numara”dan yapılan yazılı açıklamada, May’in, Macron ve Merkel ile dün ve bugün telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

“Ortak Kapsamlı Eylem Planı” (JCPOA) olarak bilinen İran nükleer anlaşmasının bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasını engellemenin en iyi yolu olduğunu vurgulayan liderler, uluslararası toplumun önceliğinin İran’ın nükleer silah geliştirmesinin önlenmesi olmaya devam ettiğinde görüş birliğine vardı.

Üç lider, nükleer anlaşmanın, balistik füzeler, anlaşmanın süresi bittiğinde ne olacağı ve İran’ın bölgedeki istikrarı bozan eylemleri gibi önemli unsurları içermediği ve bu sorunların ele alınması gerektiği konusunda anlaştı.

JCPOA’nın korunmasının önemini kabul eden liderler, İran’ın kaynaklık ettiği bir dizi sorunu kendi aralarında ve ABD ile yakın işbirliği içinde çözmek için çalışmayı taahhüt etti. Üç lider, bu kapsamda İran ile yapılacak yeni bir anlaşmanın içerebileceği meselelerin de ele alınması üzerinde görüş birliğine vardı.

May’in Macron ve Merkel ile görüşmelerinde ABD’nin çelik ve alüminyum sanayine getirdiği gümrük vergileri de gündeme geldi. Üç lider Avrupa Birliği ve ABD yönetimi ile bu vergilerden kalıcı şekilde muaf kalmaya dönük yakın çalışmayı sürdürme sözü verdi.

Liderler, ortak çıkarları ve ortak güvenlikleri için “E3” (İngiltere, Fransa ve Almanya) adını verdikleri üçlü iş birliği formatında çalışmayı sürdürme konusunda da anlaştı.

JCPOA, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Almanya arasında iki yıl süren müzakerelerin ardından, 14 Temmuz 2015'te Viyana'da imzalanmıştı. İran'ın nükleer faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimine açılması ve karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören anlaşma, 16 Ocak 2016'da yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini aksi takdirde ülkesinin anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı. İran, anlaşmanın güncellenmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: AA