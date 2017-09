May, Trump ile görüştü

21 Eylül 2017

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Trump ile bir araya geldi.



Bir dizi önemli dış politika sorununun ele alındığı görüşmede May, ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmaya bağlılığını dile getirdi ve bunun, bölgenin güvenliği için hayati önem taşıdığını vurguladı.

May, anlaşmanın yakından izlenmesi ve uygun şekilde hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. İki liderin, İran'ın bölgede istikrarsızlığa yol açan faaliyetlerine karşı durma konusunda görüş birliğine vardığı da kaydedildi.

Kuzey Kore konusunda mutabık kalındı

Görüşmede, Kuzey Kore'nin yakın dönemde gerçekleştirdiği füze denemelerinin uluslararası standartlara karşı olduğu üzerinde mutabık kalan iki liderin, uluslararası toplumun bu ülkeye azami ekonomik baskı kurmak için bir araya gelmesi ve bunda Çin'in kilit rol oynaması gerektiği üzerinde de görüş birliği içinde olduğu aktarıldı.

Başbakanlık açıklamasına göre iki lider, internet şirketlerinin sorumlu davranarak terör içerikli paylaşımların yüklenmesini önlemesi ve yüklenenleri de hızla kaldırması gerektiği konusunda anlaştı.

Görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın, ABD'nin, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinde olan Birleşik Krallık ile güçlü ticari ilişkiler kurma konusundaki arzusunu yinelediği bildirildi.

Öte yandan gece ülkesine dönen May, sabah Bakanlar Kurulu'nu topladı. May'in, yarın İtalya'nın Floransa kentinde yapacağı ve ülkesinin Brexit stratejisiyle ilgili önemli mesajlar içermesi beklenen konuşması öncesinde bakanları bilgilendirdiği belirtiliyor.

