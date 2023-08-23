Meksika'da göçmen dramı: Trafik kazasında 16 kişi can verdi

CNN'in haberine göre, Oaxaca Başsavcılığı, Meksika'da göçmenlerin olduğu otobüsün Cuacnopalan-Oaxaca otoyolunda bir tırla çarpıştığını bildirdi.

Kazada aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 erkek ve 8 kadın yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı.

Yaralılar Puebla'daki hastaneye kaldırılırken, yetkililer kazanın nedenini soruşturuyor.

Oaxaca eyalet valisi Salomon Jara Cruz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.