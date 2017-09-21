Meksika'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 273'e çıktı
Meksika'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 273'e yükseldiği bildirildi.
Meksika Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, depremde 137'si başkent Meksiko'da olmak üzere 273 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada 73 kişinin yaşamını yitirdiği Morelaos eyaletinin depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olduğu kaydedildi.
Meksiko Belediye Başkanı Miguel Angel Mancera, depremin üzerinden 36 saat geçmesinin ardından kentte yıkılan bir iş yerinin enkazından 3 kişinin kurtarıldığını belirtti.
Meksika'da 8 Eylül'de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.
Bu arada, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları hala sürüyor.
Kaynak: AA