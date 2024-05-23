Meksika'daki öğretmenlerin protestoları sürüyor

Meksika'da, Ulusal Eğitim İşçileri Koordinasyon Örgütü'ne (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Education, CNTE) bağlı sendikalı öğretmenlerin, maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etmek üzere başlatıkları grev kapsamındaki protestoları sürüyor. 15 Mayıs'tan bu yana devam eden grev, ülke çapında yayılmaya devam ediyor.

Protestolar mayıs ayı boyunca sürecek

Bugüne dek pek çok farklı noktada protesto gösterisi yapan öğretmenler bu kez de Tuxtla Gutierrez kentinde benzin istasyonlarını kısa süreliğine işgal etti. İstasyonlarda kamu ve özel ulaşım araçlarının sürücülerine benzin dağıtan öğretmenler, benzer protesto faaliyetlerine mayıs ayı boyunca devam edeceklerini belirtti.

Yetkililerden müdahale uyarısı

Grev protestoları kapsamında Oaxaca'daki göstericiler 21 Mayıs'ta Oaxaca Uluslararası Havalimanı'na giden otoyol üzerinde birden fazla noktada trafiği engellemişti. Protesto faaliyetlerinden etkilenen bölgelerde tekrardan yolların kapanması ve ulaşımda aksamalar yaşanması durumunda bu tür faaliyetlere izin veremeyeceklerini söyleyen yetkililer, benzer bir durumla karşılaştıklarında güvenlik güçlerinin müdahalede bulunacağını belirtti.