Meloni'den kendisine kötülük dileyen 'Sea Watch'a cevap

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kendisinin düzensiz göç politikalarını eleştiren Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Sea Watch'a, insan kaçakçılarına hiçbir şey söylememesi nedeniyle tepki gösterdi.

Hoşlarına gitse de gitmese de...

Sea Watch'un paylaşımına, X platformundaki hesabından alıntılayarak karşılık veren Meloni mesajında: "Binlerce insanı öldürerek kendilerini zenginleştiren kaçakçılar hakkında söyleyecek hiçbir şeyi olmayan SEA Watch, bizim için 'kalbinin derinliklerinden mümkün olan her türlü kötülüğü' diliyor çünkü biz Libya'ya giderek yasa dışı göçü nasıl durdurabileceğimizi ele alıyoruz. Tuhaf bir kalp olduğu söylenmeli. Her halükarda İtalyan hükümeti, insan kaçakçılığını, yasa dışı göçü ve denizdeki ölümleri durdurmak için çalışmaya devam edecektir. Hoşlarına gitse de gitmese de…" dedi.

Meloni, Trablus'ta düzenlenen etkinlikte "Düzensiz göç sorunu kaynak ülkelere yönelmeden çözülemez ve çözüm için Avrupa ve Afrika ülkelerinin birlikte çalışması gerekiyor" demiş ve İtalya'nın insan kaçakçılığı ağlarıyla mücadeleye odaklandığını kaydetmişti.

Meloni: Kaçak göçmenler yasal göçmenlerin düşmanı

Meloni, ayrıca yasa dışı yollardan gelen göçmenlerin, yasal yollardan gelen göçmenlerin 'düşmanı' olduğunu söylemişti. İtalya'da Ekim 2022'de iktidara gelen Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, düzensiz göçle mücadele maksadıyla özellikle STK'lerin Akdeniz'deki faaliyetlerini sınırlamaya yönelik bir dizi yasal düzenlemeyi parlamentodan geçirerek devreye almıştı.