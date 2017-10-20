Merkel, Brexit'te geri adım atmıyor

20 Ekim 2017

Brüksel'de yapılan AB zirvesinin bitiminde düzenlenen basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin İngiltere'nin ayrılma müzakerelerinde bir sonraki aşamaya geçmeyi kabul etmesinin, İngiltere'nin finansal yükümlülükleri konusunda mesafe almasıyla mümkün olacağını söyledi.

Merkel, "Müzakerelerde ikinci aşamanın başlaması için aralık ayına kadar yeterli ilerleme sağlamış olacağımızı umuyorum. Ancak bu Büyük Britanya'nın ne kadar ilerleme kaydedeceğine bağlı. Burada finansal ödeme konusu en önemlisi" dedi.

Merkel, Euro Bölgesinin geleceği ve Avrupa'da reform konularının ise Almanya'da yeni koalisyon hükümetinin kurulmasından sonra ele alınabileceğini ifade etti.

Tartışmalı konular

Müzakerelerde, Brexit sonrası serbest ticaret anlaşması gibi konuların görüşüleceği bir sonraki aşamaya geçebilmek için AB ve İngiltere'nin tartışmalı konuları çözmesi gerekiyor. İngiltere, Brexit sonrası belirsizliklerin ortadan kalkması için bir an önce ikinci aşamaya geçmek istiyor.

Bu yıl haziran ayında başlayan müzakereler, ülkenin AB'ye ödemesi gereken mali taahhütler, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konularında tıkanmış durumda.

AB tarafı, İngiltere'nin, üzerinde uzlaşılmış 2020 birlik bütçesine ve üye ülkelerin kalkınma programlarına taahhütlerini tam yerine getirmesini şart koşuyor. Brexit sonrasında Birleşik Krallık'ın AB ile tek kara bağlantısı olarak kalacak İrlanda-Kuzey İrlanda arasındaki sınır, müzakerelerin tıkandığı bir diğer konuyu oluşturuyor. Brexit kararı, İngiltere'de yaşayan 3,2 milyon AB vatandaşının yanı sıra AB'de bulunan bir milyon İngiliz vatandaşının hakları konusunda da belirsizlik ortaya çıkarıyor.

Kaynak: AA