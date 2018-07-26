Merkel: Türkler ülkeyi zenginleştiriyor

26 Temmuz 2018

Açıklamayı Almanya Başbakanı Angela Merkel adına başbakanlık sözcüsü yaptı. Sözcü, "Almanya Başbakanı Merkel bu ülkede yaşayan herkesin, kökenleri başka ülkelere dayananlar da dahil herkesin başbakanıdır" ifadelerini kullandı.

Hükümet sözcüsü, Almanya'da 3 milyondan fazla Türk'ün yaşadığını ve bunların 1,5 milyonu'nun da Alman vatandaşı olduğuna dikkat çekti.

Merkel adına açıklama yapan sözcü, "Almanya'da yaşayan Türkler ülkemizi insani, kültürel ve siyasi olarak zenginleştiriyorlar" dedi.

Alman sözcü, Başbakan Merkel'in Mesut Özil'i çok başarılı bir futbolcu olarak gördüğünü ve Özil'in kararını saygıyla karşıladığını söyledi.