Meta'nın yapay zekası açık verdi: Instagram hesapları tek tek ele geçirildi

Meta'nın geliştirerek Instagram'a entegre ettiği yapay zeka sohbet robotu, son dönemde kötü niyetli kullanıcılarca suistimal edildi.

Saldırganların, yapay zeka destekli sistemdeki bir güvenlik açığını kullanarak hesapların bağlı e-posta adreslerini değiştirdiği, ardından doğrulama kodlarıyla şifre sıfırlama işlemi gerçekleştirerek çok sayıda hesabı ele geçirdiği öne sürüldü. VPN kullanımıyla güvenlik önlemlerinin de aşılmaya çalışıldığı bildirildi.

Bu yöntemle ele geçirilenler arasında eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlık döneminde kullandığı Obama Beyaz Saray resmi Instagram hesabı gibi üst düzey profiller de yer aldı.

"Dünya liderlerinin hesapları ele geçirildiği" iddiası

Meta'dan bir sözcünün, konuya ilişkin açıklamasında, güvenlik zafiyetinin fark edilmesinin ardından sorunun giderildiği ve etkilenen hesapların kurtarılması için çalışmalara başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "dünya liderlerinin hesaplarının bu yolla ele geçirildiği" iddiasının asılsız olduğu kaydedildi.