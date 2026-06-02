Trump ile Netanyahu arasında kriz iddiası: 'Sen kahrolası bir delisin'

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD merkezli Axios'un üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, Lübnan'da artan gerilim nedeniyle Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Haberde, Trump'ın Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarının farkında olduğu ve İsrail'in karşılık verme hakkını kabul ettiği ancak İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) son günlerde Lübnan'da orantısız güç kullandığını düşündüğü belirtildi.

Söz konusu durumun İran ile ateşkesin uzatılmasına yönelik diplomatik girişimleri zorlaştırdığı ifade edildi.

Trump'ın Netanyahu'ya sert sözler söylediği iddia edildi

Axios'un haberinde, Trump'ın görüşme sırasında Netanyahu'ya "Sen kahrolası bir delisin" dediği öne sürüldü.

ABD Başkanı'nın ayrıca Netanyahu'ya hakkındaki yolsuzluk davasını ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un af çağrılarını hatırlattığı iddia edildi.

Habere göre Trump'ın Netanyahu'ya, "Ben olmasaydım hapiste olurdun. Arkanı kolluyorum. Herkes senden nefret ediyor. Bu yüzden herkes İsrail'den nefret ediyor. Ne yaptığını sanıyorsun?" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Netanyahu'nun ise görüşmede, "Tamam, tamam, her şeyin yolunda olduğundan emin olun" yanıtını verdiği belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Trump görüşmeyi "çok verimli" olarak nitelendirmişti

Trump, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etmişti.

ABD Başkanı, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok verimli bir görüşme yaptım. Beyrut'a asker gönderilmeyecek ve yola çıkmış olan askerler de çoktan geri çevrildi" açıklamasında bulunmuştu.

Trump ayrıca üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de temas kurduğunu belirterek, "Onlar da tüm çatışmaların durdurulmasını kabul etti. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail'e saldırmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu: Lübnan operasyonları devam edecek

Netanyahu ise Trump'ın çatışmaların duracağı yönündeki açıklamasına rağmen Lübnan'a yönelik operasyonların süreceğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanı, "Bu akşam Başkan Trump ile görüştüm ve ona, Hizbullah şehirlerimize ve vatandaşlarımıza saldırmayı bırakmazsa İsrail'in Beyrut'taki hedefleri vuracağını söyledim. Bu tutumumuz değişmedi. Buna paralel olarak İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde planlandığı gibi operasyonlarına devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.