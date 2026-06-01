Yaban mersini krizi: Üreticiler 28 milyon dolar kaybetti

ABD'de yabani yaban mersini üretiminin büyük bölümünü karşılayan Maine eyaleti, son yılların en zorlu üretim sezonlarından birini yaşadı. Bölgedeki üreticiler, kuraklık ve olumsuz hava koşullarının etkisiyle ciddi verim kayıplarıyla karşı karşıya kaldı.

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre, normal şartlarda yaklaşık 100 milyon pound seviyesinde gerçekleşen yıllık yabani yaban mersini hasadı, 2025 yılında bu miktarın yarısından biraz fazla seviyede kaldı. Üretimdeki sert düşüşün çiftçilere yaklaşık 28 milyon dolarlık gelir kaybı olarak yansıdığı ifade edildi.

Aşırı yağış ve kuraklık aynı sezon içinde vurdu

Uzmanlar, sorunların ilk olarak çiçeklenme ve tozlaşma döneminde başladığını belirtiyor. Geçen yıla kıyasla yaklaşık dört kat artan yağışlar nedeniyle arıların faaliyetleri sınırlanırken, bu durum bitkilerin yeterince tozlaşmasını engelledi.

Sezonun ilerleyen dönemlerinde ise bu kez kuraklık etkili oldu. Hasat döneminde beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle meyveler küçüldü ve verim önemli ölçüde düştü.

Sektör temsilcileri, yabani yaban mersinlerinin modern tarım ürünleri gibi kuraklığa dayanıklı özellikler taşımadığını ve bu nedenle iklim koşullarındaki değişimlerden daha fazla etkilendiğini vurguluyor.

Maliyetler yüzde 78 arttı

Üreticiler yalnızca iklim kaynaklı sorunlarla değil, yükselen maliyetlerle de mücadele ediyor.

Maine'de kullanılan özel hasat ekipmanlarının büyük bölümü Kanada'da üretilirken, çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik tarifeler nedeniyle makine ve yedek parça maliyetlerinde ciddi artış yaşandı.

Sektör verilerine göre son üç yılda toplam üretim maliyetleri yaklaşık yüzde 78 yükseldi. Buna karşın yaban mersini fiyatlarının aynı ölçüde artmaması, çiftçilerin kârlılığını önemli ölçüde azalttı.

Artan mali baskılar nedeniyle bazı üreticilerin sektörden çekilmeye başladığı belirtiliyor.

Fiyatlar ilerleyen yıllarda etkilenebilir

Uzmanlar, mevcut stoklar nedeniyle tüketicilerin kısa vadede ciddi bir fiyat artışıyla karşılaşmayacağını ifade ediyor. Yabani yaban mersininin büyük bölümü dondurularak depolandığı için arz şoklarının etkisi zaman içinde hissediliyor.

Ancak iklim değişikliğinin etkilerinin sürmesi ve benzer üretim kayıplarının tekrarlanması halinde, önümüzdeki yıllarda yaban mersini fiyatlarında yükseliş görülebileceği değerlendiriliyor.

Araştırmalar, tüketicilerin antioksidan ve lif açısından zengin ürünlere olan ilgisinin artmasıyla yabani yaban mersinine yönelik talebin son 20 yıldır istikrarlı şekilde yükseldiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, artan talep ile düşen üretimin birleşmesinin gelecekte fiyat baskısını artırabileceği uyarısında bulunuyor.