'Nakitsiz toplum' dönüşümünü yaşayan ülkeden market ve eczane kararı

İsveç Parlamentosu’nda kabul edilen yeni düzenlemeye göre süpermarketler, market zincirleri ve eczaneler belirli istisnalar dışında artık nakit ödeme kabul etmek zorunda olacak.

Yeni yasa kapsamında bankalara da ülke genelinde nakit yatırma ve para erişim hizmetlerini sürdürme zorunluluğu getirildi. Düzenlemenin 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.

“500 bin kişi dijital dışlanma yaşıyor”

Parlamentodaki görüşmeler sırasında konuşan İsveç Demokratları milletvekili Dennis Dioukarev, ülkede yaklaşık 500 bin kişinin dijital ödeme sistemlerine erişimde sorun yaşadığını söyledi.

Yetkililer, özellikle yaşlılar, engelliler, evsizler ve suç mağduru kadınların günlük yaşamda hâlâ nakit paraya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Hükümet ayrıca kamu kurumları dahil başka sektörlerde de nakit kullanımının genişletilip genişletilmeyeceğini araştıracak.

Kriz ve savaş senaryoları etkili oldu

İsveç’in kararında yalnızca sosyal nedenlerin değil, güvenlik kaygılarının da etkili olduğu belirtiliyor. Son dönemde İsveç makamları, vatandaşlara kriz veya savaş durumlarında evlerinde nakit para bulundurmaları yönünde tavsiyelerde bulunmuştu.

Uzmanlara göre tamamen dijital ödeme sistemlerine bağımlı olunması; siber saldırılar, elektrik kesintileri veya savaş senaryolarında ciddi riskler yaratabiliyor. Bu nedenle hükümet, nakit altyapısının tamamen ortadan kalkmasını istemiyor.

Dünyanın en nakitsiz ülkesi geri adım attı

İsveç uzun yıllardır dünyanın en az nakit kullanılan ülkeleri arasında gösteriliyordu. Ülkede birçok banka şubesi nakit işlemlerini tamamen kaldırmış, restoranlar ve mağazalar yalnızca kart veya mobil ödeme kabul etmeye başlamıştı.