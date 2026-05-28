Hindistan'ın vergi hamlesi altın ve gümüşü sarstı

Değerli metal piyasalarında satış baskısı sürerken, hazırladığı raporlar yatırımcılar tarafından dikkatle izlenen Almanya merkezli Heraeus'un analistleri son raporlarında özellikle ABD’de yükselen enflasyon verilerine dikkat çekti.

Tüketici ve üretici fiyatlarının artmaya devam ettiği belirtilirken, Fed’in yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksinin de yüzde 2 hedefinin üzerine çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Enflasyon ve faiz beklentileri altını baskılıyor

Analistlere göre Orta Doğu’daki savaş sonrası yükselen enerji fiyatları piyasadaki faiz beklentilerini tamamen değiştirdi. Daha önce 2026 için 1-2 faiz indirimi bekleyen piyasalar artık yeni bir faiz artışını fiyatlamaya başladı. Böylece faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluştururken yatırımcıların risk iştahını da azalttı.

Raporda en dikkat çeken başlıklardan biri ise Hindistan’ın altın ve gümüş ithalat vergilerini yüzde 6’dan yüzde 15’e yükseltmesi oldu.

Dünyanın en büyük değerli metal tüketicilerinden biri olan Hindistan’ın aldığı kararın küresel piyasaları doğrudan etkileyebileceği belirtildi.

Gümüş talebi sert düşebilir

Analistler, Hindistan’ın artan emtia fiyatları nedeniyle rupiyi korumaya çalıştığını ifade etti. Ülkede yatırımcıların karar sonrası hızla satışa geçtiği, resmi iç piyasa fiyatlarının yaklaşık 200 dolar altında işlemler görüldüğü kaydedildi.

Heraeus’a göre Hindistan’ın yeni düzenlemeleri özellikle gümüş piyasasında ciddi baskı yaratabilir. Hindistan hükümeti, yüzde 99,9 saflıktaki gümüş külçeleri ve yarı işlenmiş gümüş ürünlerini “kısıtlı ithalat” kategorisine aldı.

Merkez bankaları altına yöneliyor

Bu iki ürün grubunun Hindistan’ın toplam gümüş ithalatının yaklaşık yüzde 90’ını oluşturduğu belirtildi. Analistler, düşük Hindistan talebinin küresel gümüş fiyatlarını aşağı çekebileceği uyarısında bulundu.

2025 yılında Hindistan’ın toplam 210 milyon ons gümüş ithal ettiği ve bunun küresel talebin yaklaşık yüzde 18’ine denk geldiği ifade edildi.

Öte yandan merkez bankalarının altın alımlarını artırmaya devam ettiği belirtildi. Goldman Sachs’ın 2026 için aylık merkez bankası altın alım tahminini 60 tona yükselttiği aktarıldı.

Jeopolitik belirsizliklerin ve rezerv çeşitlendirme eğiliminin merkez bankalarını altına yönlendirmeyi sürdürdüğü ifade edilirken, spot altının ons fiyatı 4 bin 500 dolar desteğini test etmeye devam ediyor.