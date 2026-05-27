Samsung’da dev ikramiye anlaşması! Çip çalışanlarına 400 bin dolara kadar ödeme

Samsung Electronics bünyesindeki sendika, şirket yönetiminin sunduğu yıllık ikramiye teklifini kabul etti. Oylamada üyelerin yüzde 74’ten fazlası anlaşmaya destek verirken, böylece şirketi ve küresel yarı iletken sektörünü etkileyebilecek büyük bir grev ihtimali de şimdilik ortadan kalktı.

Grev riski son anda önlendi

Dünyanın en büyük bellek çipi üreticilerinden biri olan Samsung’da yaklaşık 48 bin sendikalı çalışan daha önce 18 günlük genel grev tehdidinde bulunmuştu. Olası iş bırakma kararının küresel çip tedarik zincirini ciddi şekilde sarsabileceği belirtiliyordu.

Hükümet devreye girmeye hazırlanıyordu

Samsung’un Güney Kore ekonomisindeki kritik rolü nedeniyle Seul yönetimi de süreci yakından takip etti. Ülkenin toplam ihracatının yaklaşık dörtte birini tek başına gerçekleştiren şirket için hükümet, görüşmelerin başarısız olması halinde “zorunlu tahkim” seçeneğini gündeme almıştı.

Maaşlara yüzde 6,2 zam yapılacak

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanlara ortalama yüzde 6,2 maaş artışı sağlanacak. Ayrıca şirket karının yüzde 10,5’lik bölümünün çalışanlara ikramiye olarak dağıtılması konusunda taraflar uzlaşmaya vardı.

İkramiye havuzu 22 milyar doları aştı

Samsung’un yapay zekâ ve bellek çipi alanındaki güçlü performansı sayesinde oluşan toplam ikramiye havuzunun 34 trilyon wonu, yani yaklaşık 22 milyar doları geçtiği açıklandı. Bu dev ödemenin yaklaşık 80 bin çalışanı kapsayacağı belirtildi.

Yapay zekâ çipleri şirketin kasasını doldurdu

Özellikle yapay zekâ sektöründeki hızlı büyüme, yüksek kapasiteli bellek çiplerine olan talebi artırdı. Küresel pazarda güçlü sipariş alan Samsung, son dönemde piyasa beklentilerini karşılayan finansal sonuçlar açıklamıştı.

Çip bölümünde çalışanlara rekor ödeme

Anlaşmaya göre toplam ikramiyenin yaklaşık yüzde 40’ı tüm çalışanlara eşit şekilde dağıtılacak. Kalan bölüm ise departmanların performansına göre belirlenecek. Rekor kar açıklayan çip bölümündeki bazı çalışanların kişi başına 600 milyon wona, yani yaklaşık 400 bin dolara kadar ikramiye alabileceği ifade edildi.

Bazı birimlerde ödeme daha düşük kaldı

Şirketin fason üretim ve sözleşmeli imalat birimlerinde çalışan personelin ikramiyeleri ise daha düşük seviyede olacak. Bu departmanlarda ödemelerin yaklaşık 150 ila 200 milyon won arasında değişeceği açıklandı.

Elektronik bölümünde huzursuzluk başladı

Samsung’un televizyon, akıllı telefon ve beyaz eşya üretiminden sorumlu “DX” birimindeki çalışanlar ise anlaşmadan yeterince faydalanamadıklarını savundu. Birim sendikası, departmanlar arasında gelir adaletsizliği oluştuğunu öne sürerek hukuki süreç başlattı.

Anlaşma sonrası hisseler yükseldi

Piyasalar ise anlaşmaya olumlu tepki verdi. Samsung Electronics hisseleri, Seul Borsası’nda günü yaklaşık yüzde 2,7 yükselişle tamamladı.