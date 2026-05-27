Alman ekonomisi için alarm zilleri! Savaş ve enerji krizi büyüme tahminini düşürdü

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya için yeni bir durgunluk uyarısı geldi. Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), artan jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle ülkenin 2026 yılı büyüme beklentisini yüzde 0,9’dan yüzde 0,5’e çekti.

İran’daki savaş enerji krizini büyüttü

Kurulun yayımladığı raporda, İran merkezli savaşın petrol ve doğal gaz fiyatlarında yeni bir şok yarattığına dikkat çekildi. Yükselen enerji maliyetlerinin hem üretimi hem de tüketimi baskı altına aldığı ifade edildi.

Enflasyon yeniden yükselişe geçebilir

Rapora göre Almanya’da yıllık enflasyonun 2026 yılında yüzde 3 seviyesine yükselmesi bekleniyor. 2027’de ise enflasyonun ancak yüzde 2,8 seviyesine gerileyebileceği öngörülüyor. Uzmanlar, enerji fiyatlarının fiyat baskısını artırdığı görüşünde birleşiyor.

Sanayi üretimi baskı altında kaldı

Ekonomi uzmanları, yüksek enerji maliyetlerinin özellikle Alman sanayisini olumsuz etkilediğini belirtti. Raporda, üretim maliyetlerindeki artışın özel sektör yatırımlarını yavaşlattığı ve ihracat gücünü zayıflattığı vurgulandı.

Almanya’nın ihracat modeli zorlanıyor

Kovid-19 sonrası dönemde Çin’den gelen yoğun rekabet ve enerji maliyetleri Almanya’nın ihracata dayalı ekonomik modelini baskı altına aldı. Orta Doğu’daki çatışmaların yarattığı yeni enerji şokunun ise toparlanmayı daha da geciktirebileceği ifade edildi.

AB ve Alman hükümeti de tahmin düşürdü

Sadece SVR değil, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu da kısa süre önce Almanya’ya yönelik büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmişti. Böylece Avrupa ekonomisine ilişkin karamsar tablo daha da belirgin hale geldi.

Savunma ve altyapı harcamaları umut oldu

Raporda kamu harcamalarının ekonomiye sınırlı da olsa destek verebileceği belirtildi. Özellikle savunma ve altyapı yatırımlarının büyümeyi bir miktar destekleyebileceği ifade edildi.

Demografik kriz ekonomiyi tehdit ediyor

Kurul, Almanya’nın yaşlanan nüfus nedeniyle ciddi bir sosyal güvenlik baskısıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Prim giderlerinin gelirlerden daha hızlı arttığı belirtilirken, mevcut sistemin uzun vadede sürdürülebilir olmadığı uyarısı yapıldı.

Sosyal güvenlik sistemi için reform çağrısı

Uzmanlar, sağlık ve bakım harcamalarında tasarruf yapılmasını önerdi. Raporda ayrıca çocuk yetiştirmeyen eşlerin ücretsiz sağlık sigortası kapsamından çıkarılması gibi tartışmalı önerilere de yer verildi.

2040 için kritik uyarı geldi

Ekonomi Bilirkişi Kurulu’nun simülasyonlarına göre sosyal güvenlik prim oranlarının 2040 yılına kadar yüzde 50 seviyesine yaklaşabileceği belirtildi. Kurul Başkanı Monika Schnitzer, sosyal güvenlik harcamalarının kontrol altına alınmaması halinde Alman ekonomisinin uzun süreli büyüme sorunu yaşayabileceği uyarısında bulundu.