Meta’ya dolandırıcılık davası

ABD'de California Santa Clara Bölgesi yönetimi, Meta'nın Facebook ve Instagram üzerinden yayılan sahte reklamları bilerek engellemediğini iddia ederek dava açtı.

Dava dilekçesinde, dolandırıcı reklam verenlerin aldatıcı şemalarını tanıtmak için Meta'nın reklam sistemlerine milyarlarca dolar harcadığı öne sürülüyor.

Meta sözcüsü, iddiaların şirketin dolandırıcılık ve aldatıcı reklamlarla mücadele çabalarını yanlış yansıttığını belirterek davaya mahkemede itiraz edeceklerini açıkladı.

Hukuki baskı artıyor

Santa Clara Bölgesi'nin açtığı bu dava, Meta üzerindeki tüketiciyi koruma baskısının son halkası oldu. Geçtiğimiz ay Amerika Tüketici Federasyonu da benzer gerekçelerle toplu dava başvurusunda bulunmuştu.

Federal Ticaret Komisyonu (FTC) raporlarına göre, 2025 yılında dolandırıcılık şemaları nedeniyle Amerikalıların uğradığı toplam zararın 2,1 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.