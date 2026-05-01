Yapay zeka faturası pahalıya patladı! Dev şirkette son altı ayın en sert düşüşü

Meta'nın yapay zeka (YZ) stratejisi kapsamında artırdığı devasa bütçe planları, piyasalarda sert bir tepkiyle karşılandı. Teknoloji devinin harcama öngörülerini yukarı yönlü revize etmesi, yatırımcı kanadında kârlılık endişelerini tetikledi.

Sosyal medya platformlarının çatı şirketi Meta, son altı ayın en keskin değer kaybını yaşadı. Şirketin yapay zeka yarışında liderliği kaptırmamak adına rekor düzeyde harcama yapacağını duyurması, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in bu hamlelerinin uzun vadeli geri dönüşüne dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Sermaye harcamalarında beklentilerin üstünde artış

Meta, yıl geneline ilişkin sermaye harcaması tahminini 125 milyar ile 145 milyar dolar bandına yükseltti. Ocak ayındaki beklentilere kıyasla yaklaşık yüzde 7,4 oranında bir artışa tekabül eden bu rakam, piyasa analistlerinin öngörülerini de geride bıraktı.

Mali İşler Direktörü Susan Li, çarşamba günü gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında daha yüksek bileşen maliyetleri ve ek veri merkezi giderleriyle karşıya olduklarını belirtirken, artan maliyet baskısına rağmen şirketin mevcut yapay zeka stratejisinin arkasında durduklarını vurguladı.

Zuckerberg'den on yıllık altyapı sözü

Zuckerberg, yapay zeka ekosistemini inşa etmek adına on yılın sonuna kadar yüz milyarlarca dolarlık bir yatırım bütçesi ayıracaklarını teyit etti. Ancak sektördeki bellek çipi arzında yaşanan darboğaz, teknoloji devinin maliyetlerini tırmandıran temel faktörlerden biri oldu. Meta, bu engelleri aşmak adına milyarlarca dolarlık yeni tedarik anlaşmalarına imza attı.

Gelir arttı, kullanıcı sayısı geriledi

Piyasanın 55,51 milyar dolarlık beklentisine karşın Meta, ilk çeyrekte 56,3 milyar dolar gelir elde ederek bu alanda beklentileri aştı. Şirketin ikinci çeyrek gelir hedefi ise 58 milyar ile 61 milyar dolar arası olarak açıklandı.

Finansal başarıya rağmen operasyonel verilerde dikkat çekici bir detay öne çıktı. Meta'nın tüm uygulamalarını kapsayan günlük aktif kullanıcı sayısı, ilk çeyrekte sınırlı bir düşüşle 3,56 milyar seviyesine indi.

Şirket yönetimi, bu gerilemenin arkasındaki temel nedenleri arasında Rusya'nın WhatsApp platformuna yönelik kısıtlamalarının ve İran'da yaşanan bölgesel internet kesintilerinin olduğunu belirtti.

Söz konusu veri kaybı, şirketin kullanıcı trafiği metriğinde kaydedilen ilk düşüş olarak değerlendiriliyor.