İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 1'e karşı 8 oyla faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı.

Bankanın Başekonomisti Huw Pill, faiz artışı yönünde oy kullanan tek isim olurken; diğer üyeler de Pill'e ilerleyen toplantılarda katılabileceklerinin sinyalini verdi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, İngiliz ekonomisindeki yumuşama eğilimi göz önüne alındığında faizlerin mevcut seviyede tutulmasının "makul bir nokta" olduğunu ifade etti. Ancak Bailey, enerji arzında devam eden önemli aksamalar durumunda faiz oranlarının yükselmesi gerekebileceğini belirtti.

İran ile devam eden savaşın yarattığı öngörülemezlik nedeniyle BoE, merkezi enflasyon projeksiyonunu iptal etti. Bunun yerine enerji fiyatlarının seyrine göre üç farklı senaryo ortaya konuldu.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 3,7 seviyesinde zirve yapması öngörülüyor.

Petrol fiyatlarının varil başına 130 dolar seviyesinde kalması durumunda, enflasyonun 2027 başında yüzde 6,2'ye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Bankanın modellemelerine göre, en kötü senaryoda faizlerin 66 ile 151 baz puan arasında daha keskin bir şekilde artırılması gerekebilir.

İngiltere, enerji ithalatına olan yüksek bağımlılığı nedeniyle Orta Doğu'daki krizden en ağır etkilenen gelişmiş ekonomiler arasında yer alıyor.

Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (NIESR), krizin derinleşmesi durumunda İngiltere ekonomisinin bu yılın sonlarına doğru resesyona girebileceği uyarısında bulundu.