Miçotakis'ten 'kariye' tepkisi: 'Çok gereksiz"'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'ya her ay geleneksel olarak gerçekleştirdiği ziyareti yaptı. Bugün başkent Atina'daki Cumhurbaşkanlığı Malikanesi'nde yapılan görüşmede Miçotakis, Kariye Camii konusunu 13 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede gündeme getireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, "Kariye Manastırı'nın camiye dönüştürülmesi olumsuz bir mesaj veriyor; bir kültürel miras anıtından söz ediyoruz. Eğer iyi ilişkiler istiyorsak ortak değerlere saygı göstermeliyiz" diye konuştu.

Miçotakis de Sakelaropulu'ya verdiği brifingde kararı "çok gereksiz" bulduğunu ifade etti. Yunanistan Başbakanı, gelecek hafta yaptığı görüşmelerde "Kararın İstanbul'un kültürlerin buluşma noktası olarak öne çıkan konumuna zarar verdiği" perspektifinden yaklaşacağını belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili dün yapılan açıklamada, "Türk yetkililerin verdiği karar uluslararası topluma bir meydan okuma niteliğindedir, yapının UNESCO kültür mirası karakterini bozmakta ve ona hakaret etmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul’daki Kariye Camii, pazartesi düzenlenen törenin ardından ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene Ankara'dan uzaktan bağlantıyla katıldı.

Fatih’te bulunan ve 6’ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul’un fethinden sonra 1511’de Sultan 2. Bayezid’in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Tarihi yapı, "Atik Ali Paşa Camii" veya "Kariye Camii" olarak anılmaya başlandı. Bakanlar Kurulu’nun 2 Ağustos 1945’te aldığı kararla Kariye Camii, müzeye dönüştürülmüştü.

Yunanistan ve Türkiye arasında ilişkileri iyileştirme amacıyla atılan adımlar doğrultusunda 13 Mayıs'ta Başbakan Miçotakis Ankara'ya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, altı yıl aradan sonra 7 Aralık’ta Atina’ya bir ziyarette bulunmuş ve iki lider Atina Bildirgesi'ni imzalamıştı. Bildirgede iki ülkenin siyasi diyalog, pozitif gündem, güven artırıcı önlemler konularında devamlı, yapıcı istişarelerde bulunacağı belirtilmişti.