Microsoft alıcı bulamadı: Hellblade stüdyosu kapanabilir

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Microsoft’un oyun tarafındaki küçülme operasyonu stüdyo satışları ve marka devirleriyle derinleşiyor. Temmuz ayında açıklanan geniş çaplı Xbox yeniden yapılanmasının ardından yeni turda 268 pozisyon daha kaldırılırken, şirket yıllardır Xbox’ın merkezinde bulunan bazı oyun ekiplerini farklı birimlere taşıyor.

Ninja Theory için iki satış girişimi sonuçsuz kaldı

Hellblade serisiyle tanınan İngiltere merkezli Ninja Theory, Microsoft’un elden çıkarmaya çalıştığı stüdyolar arasında yer alıyor.

Şirketin Ninja Theory’yi satmak için yürüttüğü iki ayrı girişim sonuç vermedi. Microsoft yeni bir alıcı aramaya devam ederken İngiltere’de işten çıkarma ve olası kapanış öncesinde uygulanması gereken resmi çalışan danışma süreci başlatıldı.

Alıcı bulunamaması halinde stüdyonun tamamen kapatılması ihtimali bulunuyor.

Bu gelişme, temmuz ayında açıklanan plandan önemli bir değişime işaret ediyor. O dönemde Ninja Theory’nin yeni bir yayıncıya devredilerek faaliyetini sürdürmesi öngörülüyordu.

268 kişi daha işini kaybediyor

Yeni yeniden yapılanma turunda Xbox bünyesinde 268 pozisyon kaldırılıyor.

Kesintilerin önemli bölümü Halo Studios ile merkezi Xbox yönetimindeki çalışanları etkiliyor.

Microsoft temmuz ayında mali yıl boyunca Xbox tarafında yaklaşık 3 bin 200 pozisyonun kaldırılmasını hedeflediğini açıklamıştı. Son düzenlemelerle birlikte planlanan yeniden yapılanmanın büyük bölümü tamamlanmış durumda.

Şirket aynı zamanda bazı ekipleri kapatmak yerine başka birimlere taşıyarak toplam işten çıkarma sayısını önceki tahminlerin altında tutmaya çalışıyor.

Halo artık Activision'a bağlanıyor

Yeniden yapılanmanın en dikkat çekici adımlarından biri Xbox’ın simge markası Halo’da gerçekleşiyor.

Halo’nun ana geliştirme sorumluluğu Activision çatısı altına taşınıyor. Mevcut Halo Studios küçültülerek devam eden oyunların destek ve yönetim görevlerine odaklanacak.

Yeni büyük Halo oyunu için ise Activision bünyesinde ayrı bir ekip kuruluyor.

Bu değişiklik, Xbox tarihinin en önemli markalarından birinin yönetiminin ilk kez şirket içindeki başka bir büyük yayıncı grubuna kaydırılması anlamına geliyor.

Rare ve Age of Empires da Activision'a geçiyor

Değişiklik yalnızca Halo ile sınırlı değil. Sea of Thieves geliştiricisi Rare ile Age of Empires markasını yöneten World’s Edge de Activision çatısı altına taşınıyor.

Microsoft böylece büyük oyun markalarının önemli bölümünü Activision’ın yayıncılık ve üretim altyapısı etrafında topluyor.

Şirketin 2023 yılında Activision Blizzard’ı yaklaşık 69 milyar dolara satın almasının ardından grup içindeki ağırlığın giderek Activision tarafına kayması dikkat çekiyor.

Forza ekipleri birleşiyor

Xbox bünyesindeki bir başka büyük değişiklik Forza tarafında gerçekleşiyor.

Forza Motorsport’u geliştiren Turn 10 Studios ile Forza Horizon ve Fable üzerinde çalışan Playground Games tek stüdyo yapısı altında birleşiyor.

Turn 10 daha önce de önemli sayıda çalışanını kaybetmişti. Yeni yapıda ağırlığın Forza Horizon ve Fable projelerine verilmesi beklenirken Forza Motorsport serisinin geleceği daha belirsiz hale geliyor.

Obsidian Entertainment ise Bethesda ile daha yakın çalışacak şekilde ZeniMax tarafına kaydırılıyor ve Fallout projelerine odaklanıyor.

Xbox stüdyo modelini küçültüyor

Microsoft’un yeni yapısı Xbox’ın geleneksel modelinden uzaklaştığını gösteriyor.

Şirket geçmiş yıllarda çok sayıda bağımsız oyun stüdyosunu satın alarak Xbox Game Studios çatısını genişletmişti. Yeni dönemde ise bazı ekipler bağımsızlaştırılıyor, bazıları farklı yayıncılara aktarılıyor, bazıları da birleştiriliyor.

Double Fine ve Compulsion Games yeniden bağımsız yapıya geçerken Undead Labs’ın başka bir yayıncıya devri ilerliyor. Ninja Theory için ise henüz çözüm bulunamadı.

Xbox Game Studios çatısı küçülürken Microsoft’un en büyük oyun markalarını Activision ve Bethesda gibi daha büyük üretim merkezlerinde topladığı yeni bir yapı ortaya çıkıyor.