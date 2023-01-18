Microsoft binlerce kişiyi işten çıkaracak

Medyada dün yer alan haberlere göre işten çıkarmalar mühendislik ve insan kaynakları birimlerinde yapılacak.

Meta Platforms ve Amazon gibi birçok şirket, talepteki düşüş ve küresel ekonomik görünümün kötüleşmesiyle işten çıkarmalara başvuracaklarını açıklamıştı.

Microsoft'un çalışanları işten çıkarma planı teknoloji sektöründe işten çıkarmaların devam edeceğine işaret edebilir.

İngiliz Sky News'te yer alan ve kaynaklara dayandırılan haberde Microsoft'un işgücünü yaklaşık %5 azaltmayı planladığı, bunun yaklaşık 11,000 kişinin işten çıkarılması anlamına geldiği kaydedildi.

Bloomberg'te yer alan habere göre, konuya yakın bir kaynak Microsoft'un bugün bazı mühendislik birimlerinde işten çıkarmaya gitmeyi planladığını belirtti.