Milletvekilinden 'flört uygulaması' itirafı

İngiltere'de Muhafazakar Parti Hazel Grove milletvekili William Wragg, ülke basınına yaptığı açıklamada, çevrimiçi olarak tanıştığı bir kişiye diğer milletvekillerinin kişisel bilgilerini sağladığını kabul etti. Wragg, bu kişinin "kendi mahrem fotoğraflarını" diğerlerine göndermesinin ardından "gizliliğinin ihlal edildiğini hissettiğini" söyledi.

The Times gazetesine konuşan Wragg, bir flört uygulamasında tanıştığı bir erkeğe iş arkadaşlarının telefon numaralarını gönderdiğini belirtti. Gazete, bu kişilere ardından istenmeyen flörtöz mesajlar gönderildiğini, iki milletvekilinin ise gelen mesajlara kendi özel fotoğraflarını göndererek karşılık verdiğini kaydetti.

"Ona durmasını söyledim, beni manipüle etti"

Wragg, "(Ellerinde) benimle ilgili uygunsuz şeyler var. Beni rahat bırakmıyorlardı. İnsanlarla ilgili (bir şeyler) soruyorlardı. Onlara bazı numaralar verdim ama hepsini değil. Ona durmasını söyledim. Beni manipüle etti; ben de şimdi başkalarına zarar verdim" dedi.

Politico'ya göre, aralarında görevdeki bir devlet bakanının da olduğu 12 erkek, söz konusu "operasyondan" etkilendi. Buna göre, bu kişiler, kendilerine "Abi" ya da "Charlie" diyen kişilerden flörtöz mesajlar ve fotoğraflar alıyordu. Times ya da Politico'nun haberlerinde bu mesajların arkasında kimin olduğuna inanıldığına ilişkin bir bilgi yer almadı.

"Bizim için büyük bir endişe kaynağı"

İngiltere polisi, 'kötü niyetli iletişim' ihbarı üzerine soruşturma yürüttüklerini belirtirken, Maliye Bakanı Jeremy Hunt, "Son günlerde yaşananlar, bizim için büyük bir endişe kaynağı. Bundan tüm milletvekillerinin alması gereken bir ders var: Siber güvenlik konusunda çok dikkatli olmalılar" ifadelerini kullandı. Bir parlamento sözcüsü de konuya ilişkin açıklamasında, 'mesajları anlamak için çalıştıklarını' söyledi.

Sözcü, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: "Parlamento güvenliği çok ciddiye alıyor ve bunun gibi olaylar karşısında hükümetle yakından çalışıyor. Bundan etkilenen ve endişeli olan herkesi Parlamento Güvenlik Departmanı ile iletişime geçmeye çağırıyoruz."