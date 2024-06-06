Milyon dolarlık çiftlikte 10 bin ceset bulundu

ABD'nin Indiana eyaletinde, evli, üç çocuklu bir baba olan Herb Baumeister'in milyon dolarlık çiftliği ölümünden 30 yıl sonra arandı.

New York Post'ta yer alan habere göre, polisten kaçarken kendini öldüren seri katil Baumeister'ın çiftliğini arayan yetkililer, 10 bine yakın yanmış ve ezilmiş iskelet buldu.

Indianapolis'in Westfield banliyösünde çoğunlukla eşcinsel erkekleri hedef aldığı belirlenen Baumeister'in 18 dönümlük arazisinde gömülü binlerce ceset ortaya çıkarıldı.

1980'lerin sonlarından 1990'ların başlarına kadar 25 kişiyi öldürdüğü tahmin edilirken, 1993 yılında kaybolduğu bildirilen Jeffrey A. Jones'a ait kalıntılar, Hamilton County Adli Tıp Bürosu tarafından Baumeister'ın mülkünden çıkarılan kemiklerle eşleşti.

İlçe adli tabibi yaptığı açıklamada, "Kalıntıların çoğu yanmış ve ezilmiş halde bulunduğundan, bu soruşturma son derece zorlayıcı koşullarda ilerlemeye çalışıyor ancak davada çalışan kolluk kuvvetleri ve adli tıp uzmanlarından oluşan ekip kararlılığını sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.