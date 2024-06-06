SON DAKİKA: ABD Büyükelçisi açıkladı: 'F-16 alımında imza çok yakın'

ABD Büyükelçisi Flake, yeni F-16'ların Türkiye'ye satışında ileriye doğru büyük bir adım atıldığını açıkladı.

ABD Büyükelçisi Flake, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı duyuruda, "Bugün Türkiye'nin yeni nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını satın alması ve mevcut F-16 filosunu geliştirmesi yönünde önemli bir adım atıldı. " ifadesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile el sıkıştığı anın fotoğrafını paylaşan Flake, "Bu, ABD’nin ulusal güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve NATO’nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım" değerlendirmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Siyasi ve Askeri İlişkiler Departmanı da "ABD, Türkiye’nin, sadece en yakın müttefiklere ve ortaklara temin edilen, şimdiye kadar üretilmiş en ileri yeni F-16 Blok 70 savaş uçaklarını satın alması konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldığını açıklamaktan gurur duymaktadır. Bu, ABD’nin Türkiye ile tesis ettiği güvenlik ortaklığına olan sarsılmaz bağlılığının en son örneklerinden yalnızca biri" açıklamasını yaptı.

#BüyükelçiFlake: “Türkiye’nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD’nin ulusal güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve NATO’nun birlikte çalışabilirliği açısından… https://t.co/Mwb9NI6WXD pic.twitter.com/tNv9Wyhc3L — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbassyTurkey) June 6, 2024

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısında da ABD ile F-16 satışına ilişkin değerlendirme yapıldı.

Bakanlık kaynakları, ABD’den alınacak F-16 uçaklarında son durumun ne olduğuna ilişkin sorulara “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak F-16 Blok-70 ve modernizasyon kitleri ile diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın tedarik süreci daha önce açıkladığımız takvime uygun olarak olumlu şekilde devam etmektedir" yanıtını verdi.