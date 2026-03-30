Milyonlarca dolarlık 3 tablo 3 dakikada çalındı

İtalya'nın Parma kentinde hırsızlar Magnani Rocca Vakfı müzesinden milyonlarca dolarlık 3 tabloyu 3 dakika içinde çalış kayıplara karıştı.

22-23 Mart gecesi yaşanan ve üç dakikadan kısa süren soygunda hırızlar, Auguste Renoir'ın "Balık", Paul Cezanne'ın "Kirazlı Natürmort" ve Henri Matisse'in "Terasta Odalisque" adlı tablolarını çaldı.

Hırsızlar resimleri nasıl çaldı?

Parma'daki soygun geçtimiz ekim ayında Paris'teki Louvre Müzesi'nden 88 milyon Euro (102 milyon dolar) değerinde tarihi eser çalınması da dahil Avrupa'nın büyük müzelerinde yaşanan bir dizi soygunun hemen ardından geldi.

Yerel medyaya göre müzeye kapıyı zorlayaran giren hırsızlar, tabloları çaldıktan sonra da müze bahçesinden kaçtı.

Hırsızların gizlenmek için kapüşon taktıklarını bildiren yetkililer, soyunun planlanmış ve organize bir şekilde gerçekleştiğini düşünürken müze ve yerel işletmelerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerini bildirdi.