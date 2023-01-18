Mini Arap zirvesinde uluslararası meseleler ele alındı

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bölgenin karşı karşıya kaldığı sıkıntıların ele alındığı mini Arap zirvesine ev sahipliği yaptı.

BAE resmi ajansı WAM’ın haberine göre, zirvede BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan başta olmak üzere Mısır, Katar, Bahreyn, Ürdün ve Umman liderleri bir araya geldi. Suudi Arabistan ve Kuveyt'in zirveye katılımına ilişkin bilgi verilmedi.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Bölgede istikrar, refah ve kalkınmaya hizmet eden tüm alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen toplantıda liderler, "ülkeler arasındaki kardeşçe ilişkileri, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası gelişmeleri, bölgenin siyasi, güvenlik ve ekonomik olarak karşı karşıya olduğu sıkıntıları" ele aldı.

Toplantıda, "bölgedeki tüm halklara daha istikrarlı ve müreffeh bir gelecek inşa etmek için sıkıntılarla mücadelede ortak çalışmanın ve iyi komşuluk ilişkilerine bağlı kalarak iç işlerine karışmamanın önemi" vurgulandı.

Liderler, ülkeleri arasında ve genel olarak Arap dünyasında işbirliğinin halklara daha iyi bir gelecek sağlamak için temel teşkil ettiğine dikkati çekti.