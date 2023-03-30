Mısır'da tavuk ayağı krizi

Emre ERGÜL

Başını Çin, Endonezya ve Güney Kore’nin çektiği Uzakdoğu ülkeleri ile Jamaika ve Meksika’da rağbet gören tavuk ayağı, Kuzey Afrika ülkesi Mısır’da krize neden oldu. Hayat pahalılığından yakınılan ülkede yıllık enflasyon Ocak ayında yüzde 26.5’ti, Şubat’ta yüzde 32.9’a ulaştı.

Dünyaca ünlü haber ajanslarına göre, gıda ürünlerine ortalama yüzde 61.5’lik bir zam gelirken, en çok fiyatı artan gıda ürünleri tahıl, et, balık ve meyve oldu.

Et ve tavuk yemenin lükse döndüğü ülkede Ulusal Besin Enstitüsü, halka “Protein derecesi yüksek” diyerek, tavuk ayağı yemelerini tavsiye etti. Üstelik ballandırarak anlatıldı: “Derisini çıkardıktan sonra tavuk ayağı 106 kalori. Tavuk ayağı cilt dokusu onarımı ve kas gelişimi için gerekli protein, vitamin ve mineralleri içerir.

Bununla birlikte, cilt hücrelerinin yenilenmesi, yaşlanma belirtilerinin geciktirilmesi ve saç ve tırnakların sağlıklı kalması için gerekli olan kolajen açısından zengindirler.” Ancak sosyal medya, halkın protesto mesajlarıyla doldu taştı. Mısırlılar en çok da “Kedi-köpeğe verilen şey, bize öneriliyor” diye tepki gösterdi.

İngiliz BBC Televizyonu’na konuşan bir Mısırlı, “Allahım, bizi tavuk ayağı yeme noktasına getirme” diye dua ederken, bir diğeri ekonomik krizi “Eti ayda bir, tavuğu haftada bir yiyebiliyorum” diye özetliyor. 5 bin EG£ (Mısır lirası) (Yaklaşık 3 bin 91 TL) maaş aldığını söyleyen bir emekli, “Bir yumurta 5 EG£ (3 TL), tavuk ayakları 90 EG£ (56 TL)” diyor.

Bir diğer lüks de kitap

BBC’ye göre, tavuğun kendisine ulaşamayanlar için tavuk kemikleri de artık pazarlarda satılmaya başlandı. Resmi rakamlara göre, 110 milyon nüfuslu ülkenin üçte biri fakirlik sınırında yaşıyor. Ülkede artık zor ulaşılan şeylerden biri de kitap.

Bir ton kağıt fiyatının bir yılda dört katına çıkmasıyla birlikte kitap fiyatlarının da ikiye katlandığına dikkat çekiliyor. Sefsafa Yayınevi’nden Muhammed al-Baaly “Kitap artık Mısır’da bir lüks” diyor.

Yine BBC’nin haberine göre, Mısır Yayıncılar Birliği 9 taksitte kitap satışına başladı. Hatta bazı kitapların sayfa sayıları azaltılıyor. Yazar Dina Afifi de bundan dertli: “Baskı maliyetlerinden dolayı, öyküyü sıkıştırdık. 100 sayfalık kitabımı 60 sayfaya düşürdük.