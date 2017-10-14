Mısır'dan ABD'den alınan F-16 savaş uçakları açıklaması

14 Ekim 2017

Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Yunus El Mısri, ABD'den alınan F-16 tipi savaş uçaklarının hareket alanının Washington yönetimi tarafından belirleneceği iddialarını yalanladı.

Mısri, Mısır-İsrail savaşının 44'üncü yıldönümü dolayısıyla DMC TV kanalına verdiği ropörtajda, ABD'nin Mısır ordusuna hibe ettiği F-16 savaş uçaklarının hareket alanının tayini ve denetiminin ülkesinde olacağını ifade etti.

Medyada söz konusu savaş uçaklarının ABD tarafından yönlendirileceği söylentilerini yalanlayan Mısri, "Böyle bir şey yok. Biz, büyük ve saygın bir devletiz. Mısır'ın operasyonları için bu tarz bir şart kabul edilemez ve olmamıştır." dedi.

Mısri, savaş uçaklarının uluslararası hiçbir ülkenin müdahalesi olmadan terörle mücadele, sınır güvenliği ve Yemen'deki Kararlılık Fırtınası operasyonlarında kullanıldığını belirterek, "Biz kendi kararlarını alabilen bir devletiz." diye konuştu.

Mısri, ayrıca Washington'dan F-35 tipi savaş uçağı alımına dair bir planları olmadığını kaydetti.

Beyaz Saray sözcülüğüne göre, Mısır, aldığı yıllık 1,3 milyar dolarlık askeri destekle İsrail'den sonra dünyada ABD'den en çok askeri yardım alan ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA