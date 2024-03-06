Mısır'dan faiz artışı ve devalüasyon kararı

Mısır Merkez Bankası, politika faizini 600 baz puan artışla yüzde 27,25'e yükseltti.

Banka ayrıca, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni kredi için şart koştuğu "sabit kurdan dalgalı kur rejimine geçiş" adımı attı.

Dolar/Mısır lirası kuru bu sabah 30,9'dan kademeli olarak 44,7'ye yükseldi. Böylece resmi kurda bu sabah yaklaşık yüzde 45'lik artış oldu.

Mısır Merkez Bankası bugünkü açıklamasında, döviz kurunun piyasa güçleri tarafından belirlenmesine izin vereceğini, paralel kur ile resmi kurun aynı seviyede buluşması yoluyla tek kura geçişin hedeflendiğini belirtti.

Bu sabahki devalüasyon, Mısır'da son iki yılda yapılan dördüncü devalüasyon olarak kayıtlara geçti.

Mısır'da yıllık tüketici enflasyonu yaklaşık yüzde 30 seviyesine kadar yükselmişti.

BAE'nin 35 milyar dolarlık yatırım kararı ve nakit döviz gönderme kararlarıyla birlikte karaborsa döviz kuru 60'lı seviyelerden 40'lı seviyelere gerilemişti.