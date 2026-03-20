Mısır'ı İran savaşı vurdu: Enerji krizi nedeniyle ışıklar erken sönecek

Mısır, İran savaşının küresel enerji piyasalarında yarattığı sert fiyat artışlarının etkisiyle elektrik tüketimini azaltmaya yönelik yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Kuzey Afrika’nın önemli enerji ithalatçılarından biri olan ülkede, artan maliyetler nedeniyle özellikle ticari işletmelere yönelik kısıtlamalar devreye giriyor.

Enerji krizi kapıya dayandı

Başbakan Mustafa Madbuli, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 28 Mart’tan itibaren alışveriş merkezleri, restoranlar ve perakende işletmelerin haftanın beş günü saat 21.00’de kapatılacağını duyurdu. Hafta sonlarında ise kapanış saatinin 22.00 olacağı belirtildi. 110 milyon nüfuslu ülkede gece geç saatlere kadar süren sosyal yaşam düşünüldüğünde, bu uygulamanın birçok kişi için erken bir kapanış anlamına geldiği ifade ediliyor.

İşletmelere erken kapanma zorunluluğu

Söz konusu kararlar, Orta Doğu’daki son çatışmaların Mısır ekonomisi üzerindeki baskısını gözler önüne seriyor. Elektrik üretiminde büyük ölçüde doğal gaz ithalatına bağımlı olan ülke, 2024 yılında 57 milyar dolarlık uluslararası destek paketi ve para birimindeki değer kaybının ardından ekonomisini toparlamaya çalışıyordu.

Tasarruf tedbirleri genişletiliyor

Enerji tasarrufu kapsamında yalnızca işletmeler değil, kamu alanları da etkilenecek. Aydınlatmalı reklam panoları devre dışı bırakılacak, sokak aydınlatmaları güvenliği sağlayacak en düşük seviyeye çekilecek. Ayrıca çok sayıda kamu kurumu saat 18.00’de faaliyetlerini sonlandıracak. Yetkililerin, kamu ve özel sektörde haftada bir ya da iki gün uzaktan çalışma modelini zorunlu hale getirmeyi de değerlendirdiği bildirildi.

Kamu kurumlarında da kısıtlama

Madbuli, “Kullandığımız yakıt ve elektrik miktarlarında tasarrufa başlamamız gerekiyor” dedi. Alınan önlemlerin bir ay sonra yeniden değerlendirileceğini belirten Madbuli, “inşallah kriz sona ererse” uygulamaların kaldırılabileceğini söyledi.

Enerji faturası katlandı

Başbakan, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının 28 Şubat’ta başlamasından önce Mısır’ın aylık doğal gaz ithalat faturasının yaklaşık 560 milyon dolar olduğunu hatırlattı. Ancak Basra Körfezi’nde yaşanan gelişmelerin ardından petrol ve gaz fiyatlarının yükselmesiyle bu rakamın yaklaşık 1,65 milyar dolara çıktığını vurguladı.

Hükümetin süreci ekonomik dengeleri bozmadan yönetmeye çalıştığını dile getiren Madbuli, geçen hafta yapılan yakıt zamlarına ek olarak yeni fiyat artışlarına gitmek yerine enerji tüketimini sınırlamanın daha uygun bir yöntem olduğunu ifade etti.