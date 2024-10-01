Mora Yarımadası'ndaki yangın 3 gündür sürüyor! Köyler tahliye edilecek
Üç gün önce Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda çıkan yangın devam ediyor. Ormanlık alanda çıkan yangında, şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Yangının etkili olduğu bölgelerdeki köylerin tahliye edilmesine karar verilmesi üzere Mora'da hareketli saatler başladı...
AA
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Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın 3'üncü gününde de devam ediyor. Yangında,Korint şehrinin Likoporia bölgesi deetkilendi.
İtfaiye ekipleri ile birlikte, bölge halkı ve gönüllülerin de destek verdiği yangını söndürme çalışmaları bölgede hakim şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Yangın nedeniyle köylerin tahliyesi edilmesine başlandı.