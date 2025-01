Morgan Stanley duyurdu: 'Net-sıfır Bankacılık İttifakı'ndan ayrılıyoruz'

ABD'nin yatırım bankası Morgan Stanley, Net-Sıfır Bankacılık İttifakı'ndan ayrılmaya karar verdiğini açıkladı.

Kararı perşembe günü e-posta yoluyla duyuran Morgan Stanley, "net sıfır taahhüdünün değişmediği"ne de vurgu yaptı.

"2030 emisyon hedeflerimiz için çalışıyoruz"

Morgan Stanley tarafından yapılan açıklamalada şunlar kaydedildi:

"Müşterilerimize iş modellerini dönüştürmek ve karbon yoğunluğunu azaltmak için gereken tavsiye ve sermayeyi sağlayarak reel ekonominin karbondan arındırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ara finansmanlı 2030 emisyon hedeflerimize doğru çalışırken kaydettiğimiz ilerlemeyi raporlamaya devam edeceğiz."

Net-Sıfır Bankacılık İttifakı nedir?

Net-Sıfır Bankacılık İttifakı, Birleşmiş Milletler tarafından, üye bankaların portföylerini 2050 yılına kadar Paris İklim Anlaşması doğrultusunda net-sıfır emisyon hedefleriyle uyumlu hale getirmelerini sağlamak için kuruldu.

İttifakın, portföylerini 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefleri ile uyumlu hale getirmek, 2030 veya öncesi için öncelikli sektörlerde senaryo bazlı ara hedefler belirlemek, hedef belirlerken en önemli etkiyi yaratan karbon yoğun sektörleri önceliklendirmek gibi hedefleri bulunuyor.

Morgan Stanley'den önce Goldman Sachs Group Inc., Wells Fargo & Co., Citigroup Inc. ve Bank of America Corp. benzer kararlar almıştı.