Morgan Stanley'nin kârı beklentileri aştı

18 Ocak 2018

Morgan Stanley'nin 2017'nin dördüncü çeyreğindeki kârı, vergi reformunun etkisiyle yaklaşık yüzde 60 oranında gerilemesine rağmen beklentileri aştı.

ABD'nin en büyük altıncı bankası olan Morgan Stanley'nin dördüncü çeyrekteki gelirleri 9,5 milyar dolara, net kârı 686 milyon dolara ulaştı.

Bankanın hisseleri, açılış öncesi işlemlerde yüzde 1,3 artarak 55 milyar doları geçti.

Öte yandan, Morgan Stanley’nin kârının ise, vergi reformu nedeniyle yapılacak 1,2 milyar dolarlık ödeme nedeniyle yüzde 60 gerilediği bildirildi. Öte yandsn Morgan Stanley, diğer büyük ABD bankaları arasında vergi reformuna bağlı olarak en az ödeme yapacak banka oldu.

Bank of America'nın kârı, vergi reformuyla azaldı

Kaynak: Reuters