Bank of America'nın kârı, vergi reformuyla azaldı

17 Ocak 2018

Bank of America, 2017'nin dördüncü çeyreğiyle ilgili mali sonuçlarının, yeni vergi düzenlemesinden etkilendiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre yeni vergi düzenlemesi 4. çeyrekte 2,9 milyar dolar yükümlülük yarattı.

Bankanın 4. çeyrekte net kârı bu vergi yükünün etkisiyle 2,37 milyar dolara, hisse başına 20 cent seviyesine geriledi. Geçen yılın aynı döneminde kâr 4,54 milyar dolar, hisse başına 39 cent olmuştu.



Yeni vergi yükü dikkate alınmadığında ise bankanın kârı 5,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin diğer büyük bankaları JPMorgan ve Citigroup da, 2017'nin dördüncü çeyreğinde yeni vergi reformundan etkilendiklerini açıklamıştı.

Citigroup, vergi reformu nedeniyle 22 milyar dolar ödeyecek