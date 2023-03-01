Musk yeniden dünyanın en zengin insanı oldu

Elektrikli otomobil Tesla, sosyal medya platformu Twitter, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ile uydu internet kümesi Starlink’in sahibi Elon Musk iki aylık bir aradan sonra yeniden “dünyanın en zengin insanı” oldu.

51 yaşındaki Amerikalı milyarder, geçtiğimiz Aralık’ta birinciliği, aralarında Louis Vuitton’un da bulunduğu birçok lüks markayı barındıran Fransız LVMH’nin sahibi Bernard Arnault’a kaptırmıştı.

Buna, Tesla’nın hisselerindeki düşüş ve Twitter yönetimindeki kaos neden olmuştu… Ancak 185.3 milyar dolar şahsi serveti olan Arnault’un “krallığı” sadece iki ay sürdü. Tesla’nın hisseleri fırlayınca, Musk pazartesi akşamı itibariyle yeniden Bloomberg’in zenginler listesinde tepeye oturdu. Musk, şahsi servetini 7 milyar dolarlık artışla 187.1 milyar dolara çıkardı. Musk “dünyanın en zengini” ünvanını ne kadar daha taşır bilinmez.