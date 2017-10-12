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Musul'da DEAŞ sonrası ilk banka şubesi açıldı

Irak'ın Musul kentinde yaklaşık üç buçuk yıl sonra bir devlet bankasının yeniden hizmete başladığı bildirildi.

Musul'da DEAŞ sonrası ilk banka şubesi açıldı
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Temmuz ayında DEAŞ terör örgütünden kurtarılan Musul'da ilk banka şubesi hizmete girdi.

Reşid Bankası'nın Musul şube müdürü Ezher Muhammed yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ sonrası kentte açılan ilk banka olarak Mühendisin Mahallesi'nde hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

DEAŞ'ın kenti ele geçirmesinden bu yana tüm banka şubelerinin kapalı olduğunu hatırlatan Muhammed, devlet bankasının açılışının Musul'daki ekonominin canlanmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Irak güçleri, DEAŞ'ın Haziran 2014'te ele geçirdiği Musul'un tamamını geçen temmuz ayında kurtarmıştı.

Kaynak: AA

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