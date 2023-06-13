Müthiş Türk çifte 350 aşı davası açıldı

Emre ERGÜL

İki yıla yakın süre tüm dünyayı esir alan COVID-19 pandemisine karşı ilk aşıyı üreten ve bu yüzden de “Müthiş Türk çift” lakabı verilen Uğur Şahin ve Özlem Türeci, bugünlerde tazminat davalarıyla karşı karşıya…

Almanya’da iki ayrı hukuk bürosu, çiftin sahibi olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’e karşı 350 tazminat davası açmış durumda. İşte onlardan ilki dün Hamburg’da başlayacaktı.

BioNTech avukatlarının COVID aşısının sebep olduğu iddia edilen yan etkiler için Almanya’da açılan ilk davada savunma yapması bekleniyordu. Ancak davacının avukatının reddihakim talebinde bulunmasından dolayı ilk duruşma iptal edildi.

Mahkemenin bu talebi birkaç gün içinde değerlendireceği kaydedildi. Davacı, ismi gizli tutulan bir kadın… Aşı nedeniyle üst vücudunda ağrı, el ve ayaklarında şişlik, yorgunluk ve uyku bozukluğu sıkıntıları çektiğini iddia ediyor. Ve BioNTech’ten en az 150 bin euro (3.8 milyon TL) talep ediyor.

Dava, diğer davalara emsal olabileceği ve daha büyük tazminat kararlarının önünü açabileceği için büyük önem taşıyor. Kadını temsil eden Rogert & Ulbrich Hukuk Bürosu, toplam 250 dava açtığını açıkladı. Bir başka Alman hukuk firması Caesar-Preller de 100 ayrı davada BioNTech’ten tazminat istiyor.

Alman ilaç kullanımına ilişkin kanuna göre, ilaç ve aşı üreten şirketlerin yalnızca bilimsel olarak ürünün zararının faydalarına kıyasla orantısız olması ya da paketindeki bilgilerin yanlış olması durumunda tazminat ödeme yükümlülüğü var. Avrupa basını, İtalya’da da az sayıda davanın açıldığına dikkat çekti.

BioNTech, “Dikkatli bir incelemeden sonra davanın haksız olduğu sonucuna vardık” diye kendini savunurken; Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da aşının güvenli olduğu yönünde yorum yaptı: “Aralarında BioNTech’inkiler de dahil tüm koronavirüs aşıları, sadece pandeminin ilk yılında, 20 milyon insanın hayatını kurtardı.”

EMA, “Aşılar iki çeşit kalp iltihabı olan miyokardit ve perikardite neden oluyor” yorumlarına da “Çok düşük ihtimal” dedi ve oran verdi: ‘Her 100 dozda 0.2.” “Müthiş Türk çift” açılan davalar hakkında hiç açıklama yapmazken; ikili kısa süre önce yıllardır üzerinde çalıştıkları kanser aşısını geliştirmek için İngiltere’ye yerleşti.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, çiftin geliştireceği kanser aşısı eylül itibariyle deneklere vurulmaya başlanacak. CNBC Televizyonu’na göre, “bir İngiliz firmasıyla ortak çalışan BioNTech, 2030 yılına kadar tedavi yönetimini 10 bin hastaya ulaştırmayı hedefliyor.